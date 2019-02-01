Dicle Elektrik'in Çağrısına Uyan Mahalleli Elektrikle Isınmaktan Vazgeçti

Elektrik enerjisinin kış aylarında ısınma amacıyla israf düzeyinde tüketilmesinden kaynaklanan arızaların yol açtığı kesintiler artınca Dicle Elektrik, tüketicilere enerjiyi ihtiyaca uygun kullanmalarını ve şebeke üzerinde yük oluşturmaması için aşırı tüketimden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Elektrik enerjisinin kış aylarında ısınma amacıyla israf düzeyinde tüketilmesinden kaynaklanan arızaların yol açtığı kesintiler artınca Dicle Elektrik, tüketicilere enerjiyi ihtiyaca uygun kullanmalarını ve şebeke üzerinde yük oluşturmaması için aşırı tüketimden kaçınmaları çağrısı yaptı. Çağrıya uyan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Hendek Mahallesindeki vatandaşlar, muhtarın öncülüğünde elektrik sobalarının fişini çekerek camide topladı. Elektrik sobasından vazgeçen köyde elektrik kalitesi arttı, arızalarla birlikte kesintiler de sona erdi.



Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki illerde özellikle kış aylarında elektrik tüketimi normalin 2-3 katına çıkıyor. Bunun temel sebebinin de elektriğin normal yollar dışında kaçak olarak yoğun biçimde ısınma amacıyla kullanılması olduğu belirtildi. Böyle olunca da aşırı yük nedeniyle trafoların koruma şalterlerinin sık sık attığı bildirildi. Sigortasına usulsüzce müdahale edilen yerlerde ise trafolar, panolar yanıyor. Elektrik kesintisine, dolayısıyla tüketici şikayetlerine neden olan bu durumun sona erdirilebilmesi için Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesindeki tüketicilere sık sık 'Elektrik enerjisini israf etmeyin. Kayıt altında, aşırıya kaçmadan ihtiyacınıza göre tüketin. Isınmak için elektrik değil odun, kömür ya da doğal gaz kullanın' çağrısı yapıyor. Her kış yenilenen çağrı, bu kez Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Hendek mahallesinde karşılık buldu.



80 elektrik sobası teslim edildi



Normal şartlarda yaklaşık 800 haneye yetecek 410 KVA kurulu gücü bulunan mahalledeki 200 abone Muhtar Tahsin Bozkaplan'ın çağrısına uyarak ısınmak için kullandıkları elektrik sobalarını camiye getirerek teslim etti. Muhtar Bozkaplan, mahallede havaların soğumasıyla birlikte elektrik kesintilerinin başladığını belirterek, "Bunun üzerine Dicle Elektrik Ergani İlçe Şefliğine başvurduk. Gelip baktılar ve aşırı yüklenme yüzünden sık sık şalterin attığını veya yandığını, arızalar oluştuğunu ve kesintilerin bu yüzden yaşandığını söyledi. Bunun yaşanmaması için de elektrik sobalarından vazgeçip normal soba kurmamız gerektiğini bildirdiler. Biz de bu isteğe uyduk. Mahalleli 80 elektrik sobasını getirip teslim etti. Şimdi kesinti sorunumuz büyük ölçüde sona erdi. Böyle olursa bir daha elektrik sobası kullanmayız" dedi.



Mahalle sakinlerinden Menduh Tuğrul da elektrik sobalarından vazgeçtikleri günden sonra kesintilerin artık pek yaşanmadığını ifade ederek, mahalledeki yaşlı ve hastaların olduğu evlerdeki sobaların ise toplanmadığını bildirdi.



800 hanelik şebeke yetmiyordu



Mahallede sobaların toplandığı haberi üzerine buraya giden Dicle Elektrik Dağıtım Ergani İşletme Şefi Erdinç Ergün, muhtar Tahsin Bozkaplan'ın şahsında mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahallede 240 hane ve 200 elektrik abonesi bulunduğunu belirten Ergün, "Mahalledeki kurulu elektrik gücü 410 KVA. Normal şartlarda bu güç 800 aboneye yetebilir. Ama burada elektrikle ısınma yüzünden aşırı tüketim olduğundan 200 aboneye yetmiyor. Mahallede abonesiz haneler de var. Bu yüzden sık sık TMŞ atıyor, hatta yanıyor bu yüzden de arızalar meydana geliyordu. Yaptığımız kontrollerde bu durumun elektrik ile ısınmadan kaynaklı aşırı yüklenme olduğunu belirledik. Ardından mahalle sakinlerine sorunun elektrik sobalarından kaynaklandığını, elektrikle ısınma devam ettikçe benzer sorunlar yaşanabileceğini bildirdik. Elektrikten vazgeçip ev ve iş yerlerini odun, kömür gibi yollarla ısıtmaları çağrısında bulunduk. Onlar da sağ olsunlar çağrımıza kulak verip elektrik sobası ile ısınmaktan vazgeçtiler. Biz de gerekli tüm bakım ve onarımların yanında yük dengelemesi yaptık. Ardından yaptığımız ölçümlerde elektrik sobası kullanılırken 680 Amper enerji çeken yerlerdeki çekişin 280 Ampere kadar düştüğünü tespit ettik. Bunun sonucunda da mahallede kesinti sorunu kalmadı. Umarım bu durum diğer yerleşim yerlerine de örnek olur" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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