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Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor

25 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, özel tesis olarak da bilinen 3'üncü şahıs tesislerinde standart dışı elektrik malzemelerinin kullanılmaması için sıkı bir denetim başlattı.

Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, özel tesis olarak da bilinen 3'üncü şahıs tesislerinde standart dışı elektrik malzemelerinin kullanılmaması için sıkı bir denetim başlattı. Bu amaçla özel tesisleri yapan yüklenici firma temsilcileri ile bir araya gelen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, bundan böyle kesinlikle standart dışı malzeme kullanmamalarını isteyerek, gerekli uyarılarda bulundu.


Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, uygulamadaki projeleri yürüten mühendis ve temsilcileri ile Diyarbakır'da bir araya geldi. Toplantıda, bu konuda çözüm ortakları olarak gördükleri tüm kesimlerden mevzuatlara uygun davranmalarını isteyen Tüzün, uygulama konusunda da destek beklediklerini belirtti. Bu konuda tavizsiz davranılacağını net bir dille anlatan Tüzün, özellikle geçici kabul aşamasında ve sonraki süreçte standart dışı malzeme kullanıldığının tespit edilmesi halinde cezai müeyyideler uygulanacağını kaydetti.


TEDAŞ ve EPDK kriterleri uygulanacak


Toplantıda özellikle özel tesislerde ve 3'üncü şahıslar tarafından kullanılan elektrik şebekelerinde zaman zaman standart dışı malzeme kullanıldığının belirlendiğini belirten Tüzün, ucuza imal etme gerekçesiyle kalitesiz ve standart dışı malzeme kullanılması yüzünden hem vatandaşın mağdur olduğunu, hem de bunların sebep olduğu arızaların yol açtığı elektrik kesintilerinden vatandaşların olumsuz etkilendiğini söyledi. Amaçlarının kullanıcı durumundaki vatandaşları bu sebeple yaşanabilecek olası arıza ve kesintilerden korumak olduğuna da dikkat çeken Tüzün, kullanılan malzemelerin kalite ve standartları konusunda TEDAŞ ile EPDK'nın kriterlerinin uygulanacağını dile getirdi. Tüzün, abonelerinin tamamının kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi alabilmesi için uygulamanın sorumluluk alanındaki 6 ilde aynı kararlılıkla takip edileceğini bildirdi. - DİYARBAKIR

Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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