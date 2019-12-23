Dicle Elektrik; kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik; kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9 - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik; kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9

6 saat önce

Dicle Elektrik, hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 54.9 olduğunu açıkladı.

Dicle Elektrik; kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9, System.String[]

Dicle Elektrik, hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 54.9 olduğunu açıkladı.


Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılında dağıtım bölgesindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 80'lerde olduğu bildirildi. Bu oranın aşağıya çekilmesi amacıyla devir sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nın politikaları doğrultusunda 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada şöyle denildi:


"Gerek yatırımlarla enerji altyapısının güçlendirilmesi, gerekse sahada sürdürülen kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde 2018 sonu itibariyle dağıtım bölgemizdeki kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54.9'a düşürülmüştür. Devam eden yatırım ve saha çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu düşüşün, artarak devam edeceği görülmektedir."


Aynı iyileşme tahsilatta yaşanmadı


Açıklamada, kayıt dışı tüketimde yaşanan iyileşmeye rağmen tahsilat konusunda bu oranda iyileşme sağlanamadığına, bu sebeple de tahsilatta yaşanan sıkıntıların aşılması için borçlu abonelerin icraya sevk işlemlerine başlandığına da yer verildi. Açıklamada sosyal medyada, son günlerde Dicle Elektrik sorumluluk bölgesini teşkil eden 6 ildeki kayıt dışı tüketim ile ilgili kaynağı belli olmayan paylaşımların yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu paylaşımlarda dağıtım bölgemiz için ifade edilen kayıt dışı tüketim oranı, gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.


5 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı


Bölgede kayıt dışı tüketim oranın 2019 yılında daha da düşeceğine yer verilen Dicle Elektrik açıklamasında, bir önceki yıla göre abone sayısının yüzde 6 büyüdüğü, buna karşılık enerji çekişinde ise 200 milyon kWh düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Bu çalışmaların sonucunun 2013 yılı şirket özelleştirmesi ile karşılaştırıldığında, halihazırda yıllık bazda 5 milyar kWh'ın üzerinde ilave bir enerjinin kayıt altına alındığına da yer verilen açıklamada, önemli miktarda enerji verimliliği sağlandığı ayrıca enerji tasarrufunda bulunulduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Şanlıurfa, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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