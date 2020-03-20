Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor - Son Dakika

Dicle Elektrik, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanması için hizmet bölgesindeki 6 ilde arıza, bakım ve onarım ekipleriyle seferberlik başlattı. Şirket, tüm planlı kesintileri de bu hafta sonu itibariyle erteledi.



Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki vatandaşların evde kaldıkları bu dönem boyunca enerji kalitesinde sorun yaşamamaları için tüm tedbirlerin alındığı ve arızalar hariç planlı kesintilerin yapılmayacağı bildirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, vatandaşların evlerinde geçirecekleri bu dönemin enerji hizmeti açısından sorunsuz geçmesi için sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Arvas, "Bu zorlu süreçte müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.



Genel Müdür Arvas, Sağlık Bakanlığının 'evde kal, güvende ol' tavsiyesi doğrultusunda vatandaşların olabildiğince evlerinde kalmalarının virüsün yayılımını kontrol altına almak için çok önemli olduğunu belirterek, tüketicilerin fatura ödemelerini ve diğer işlemlerini abone merkezlerine gitmeden, güvenli bir şekilde dijital kanallar üzerinden yapabileceğini de hatırlattı.



Dicle Elektrik müşterileri, fatura ödemelerini online işlem merkezinden, anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek veya mobil/internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Arıza, aydınlatma, kaçak ihbar ve diğer talepler ise bakim.dedas.com.tr adresinden iletilebiliyor. - DİYARBAKIR