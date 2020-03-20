Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor - Son Dakika

Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

6 saat önce

Dicle Elektrik, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanması için hizmet bölgesindeki 6 ilde arıza, bakım ve onarım ekipleriyle seferberlik başlattı.

Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor, System.String[]

Dicle Elektrik, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanması için hizmet bölgesindeki 6 ilde arıza, bakım ve onarım ekipleriyle seferberlik başlattı. Şirket, tüm planlı kesintileri de bu hafta sonu itibariyle erteledi.


Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki vatandaşların evde kaldıkları bu dönem boyunca enerji kalitesinde sorun yaşamamaları için tüm tedbirlerin alındığı ve arızalar hariç planlı kesintilerin yapılmayacağı bildirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, vatandaşların evlerinde geçirecekleri bu dönemin enerji hizmeti açısından sorunsuz geçmesi için sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Arvas, "Bu zorlu süreçte müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.


Genel Müdür Arvas, Sağlık Bakanlığının 'evde kal, güvende ol' tavsiyesi doğrultusunda vatandaşların olabildiğince evlerinde kalmalarının virüsün yayılımını kontrol altına almak için çok önemli olduğunu belirterek, tüketicilerin fatura ödemelerini ve diğer işlemlerini abone merkezlerine gitmeden, güvenli bir şekilde dijital kanallar üzerinden yapabileceğini de hatırlattı.


Dicle Elektrik müşterileri, fatura ödemelerini online işlem merkezinden, anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek veya mobil/internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Arıza, aydınlatma, kaçak ihbar ve diğer talepler ise bakim.dedas.com.tr adresinden iletilebiliyor. - DİYARBAKIR

Dicle, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:14:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]