Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor - Son Dakika

Korona virüs tehdidi nedeniyle acil durumlar dışında bakım ve onarım çalışmaları ile yatırım çalışmalarını geçici olarak durduran Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki yaklaşık 2 milyon abonesine kesintisiz enerji tedariki için çalışıyor.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için sıkı tedbirler almayı sürdürüyor. Şirkete ait işyerlerinde çalışanlar ve müşterilerin sağlığı için bir dizi tedbir alınırken saha personeli için de iş ve işçi güvenliğini birlikte gözeten uygulamalar hayata geçiriliyor.



Acil durum ekipleri görev başında



Acil durumlar haricinde planlı kesintileri tamamen durduran Dicle Elektrik'in bu dönemdeki önceliği 'Evde kal' tavsiyesine uyarak evinde kalan abonelerine kesintisiz enerji tedarik edebilmek. Bu amaçla korona virüs bulaşma riskine karşı tüm koruyucu tedbirleri mevcut tam donanımlı acil durum ekipleri oluşturuldu. Ekipler enerji tedarikini olumsuz yönde etkileyebilecek arızalara karşı hazır bekletiliyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, her ilde en hızlı şekilde hizmet sağlayabilecek acil durum ekipleri ve personeli görev başında bulunuyor. Bir yandan hizmetin aksamaması için çaba sarf edilirken, diğer yandan personelin korona virüse karşı dönüşümlü, izoleli ve güvenli ortamda çalışması için tedbirler alınıyor.



Karantinadaki köyde arızayı giderdi



Dicle Elektrik acil durum ekipleri, Şanlıurfa'ya bağlı Siverek ilçesinin karantinada bulunan Şekerli köyüne giderek kesici ölçü kabininde yaşanan arızayı giderdi. Ayrıca Şırnak'ın Gökçe köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen bir elektrik direği Dicle Elektrik acil durum ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi.



Siirt'te ise ekipler, hava muhalefeti yüzünden kopan iletkeni kısa sürede onardı. - ŞIRNAK