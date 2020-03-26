Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde - Son Dakika

Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde

6 saat önce

Dicle Elektrik yeni tip korona virüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını giderek genişletiyor.

Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde, System.String[]

Dicle Elektrik yeni tip korona virüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını giderek genişletiyor. Yeni uygulamayla hizmet merkezlerine gelen müşteri ve çalışanların vücut ısısı ölçülmeye başlandı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan tedbirlere hızlı ve güçlü şekilde destek veren Dicle Elektrik tedbirlerini gün geçtikçe artırıyor. İlk etapta müşterilerin de kullandığı ödeme ve hizmet noktaları dahil tüm işyerleri ve hizmet araçlarını dezenfekte eden, yemekhanelerini kapatan, toplantıları iptal eden enerji şirketi, yeni tedbirler kapsamında hizmet binalarına giren tüm personel ve müşterilerin vücut ısısını ölçmeye başladı.


Gün boyu ateş ölçümü yapılıyor


Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İl Müdürlüklerinde özel eğitimli sağlık görevlileri sabah mesai başladıktan sonra hizmet binalarına giriş yapan herkesin vücut ısısını ölçmeye başladı. Dijital aletlerle yapılan ölçümler sırasında vücut ısısı normalin üzerinde çıkan personel derhal şirket doktoruna, müşteriler ise maske verilerek sağlık merkezine yönlendiriliyor. Ateş ölçümleri mesai süresince gün boyu aralıksız devam ediyor.


Ekipler dezenfekte tedbirleri alıyor


Ayrıca sorumluluk bölgesinde zorunlu olmayan planlı kesintilere son verilirken, gerekli durumlarda arıza, bakım ve onarım ekipleri virüs riskine karşı tüm koruyucu tedbirleri alarak müdahale ediyor.


Batman'ın Gercüş ilçesinde sayacı yandığı için elektriksiz kalan 77 yaşındaki Hasan Kaya isimli vatandaş, ilçe işletme yöneticiliğini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine hemen bir ekip koruyucu tedbirlerini alarak yaşlı adamın evine gönderildi. Gerekli onarımların ardından evin enerjisi yeniden verildi. DEDAŞ ekipleri, arızasını giderdikleri aboneye yanlarında getirdikleri dezenfektan malzemeden de bıraktı.


Dicle Elektrik İlçe İşletme Yöneticisi Gökhan Tan, müşterilerinden gelen bu tür talepleri en kısa sürede karşıladıklarını söyledi. - BATMAN

Batman, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:23 Kaynak: İHA

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