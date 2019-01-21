Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik, Mehmetçik İçin Görev Başında

Dicle Elektrik, Mehmetçik İçin Görev Başında

58 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor.

Dicle Elektrik, Mehmetçik İçin Görev Başında, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy mevkisindeki Kureşin askeri bölgesinde kar kalınlığının 7 metreye ulaşması nedeniyle zarar gören elektrik iletim hattının ekipler tarafından onarıldığı bildirildi.

Söz konusu iletim hattına müdahale için giden ekiplerin araçla ilerlemenin zor olduğu bölgelere yaya olarak ulaştığı ifade edilen açıklamada, kar altındaki direklere kopan hatlara müdahale edildiği belirtildi.

Bölgeye geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum zaman zaman çalışmalarımızı aksatsa da tüketicilerimize kesintisiz elektrik vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati görevlerinin başında. En büyük sıkıntımız ulaşım. Bölge tamamen dağlık ve kar çok fazla. Açılan yollar kısa sürede tipi yüzünden yeniden kapanabiliyor. Dağ köylerindeki vatandaşlarımızın yanı sıra güvenlik görevini sürdüren sınırdaki askeri üs bölgelerine de kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz."

Dicle Elektrik, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Irak, Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Dicle, Ekonomi
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