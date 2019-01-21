Dicle Elektrik, Mehmetçik İçin Görev Başında
58 dakika önce
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor.
Dicle Elektrik Dağıtım
AŞ ekipleri, Şırnak
'ın Irak
ve Suriye
sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere
ilçesine bağlı Ortaköy
mevkisindeki Kureşin askeri bölgesinde kar kalınlığının 7 metreye ulaşması nedeniyle zarar gören elektrik iletim hattının ekipler tarafından onarıldığı bildirildi. Söz
konusu iletim hattına müdahale için giden ekiplerin araçla ilerlemenin zor olduğu bölgelere yaya olarak ulaştığı ifade edilen açıklamada, kar altındaki direklere kopan hatlara müdahale edildiği belirtildi.
Bölgeye geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu durum zaman zaman çalışmalarımızı aksatsa da tüketicilerimize kesintisiz elektrik vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati görevlerinin başında. En büyük sıkıntımız ulaşım. Bölge tamamen dağlık ve kar çok fazla. Açılan yollar kısa sürede tipi yüzünden yeniden kapanabiliyor. Dağ köylerindeki vatandaşlarımızın yanı sıra güvenlik görevini sürdüren sınırdaki askeri üs bölgelerine de kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz."
Dicle Elektrik, Diyarbakır
, Şanlıurfa
, Mardin
, Batman
, Siirt
ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:54 Kaynak: AA
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