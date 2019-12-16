Dicle Elektrik, Mehmetçik için seferber oldu - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki, Irak sınırında bulunan askeri üs bölgesine enerji sağlayan yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ), görevlileri seferber oldu.

Uludere ilçesindeki Irak sınırının sıfır noktasında yer alan 2 bin 250 rakımlı Düğün Dağı Askeri Üs Bölgesi'ne enerji sağlayan yüksek gerilim hattı, olumuz hava koşulları nedeniyle koptu. İhbar üzerine harekete geçen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı. Ekipler, karla kaplı arazide bir saatten fazla süren yolculuğun ardından hattın kopan kısmına ulaştı. Yaptıkları çalışmayla da üs bölgesine yeniden enerji verilmesini sağladı.