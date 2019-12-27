Dicle Elektrik, mobil müşteri memnuniyet aracıyla hizmeti halkın ayağına götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik, mobil müşteri memnuniyet aracıyla hizmeti halkın ayağına götürüyor - Son Dakika

Dicle Elektrik, mobil müşteri memnuniyet aracıyla hizmeti halkın ayağına götürüyor

6 saat önce

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 il ve 5 ilçede kurduğu Müşteri Memnuniyet Merkezlerinin ardından bu kez mobil müşteri memnuniyet araçları hizmete sokmaya başladı.

Dicle Elektrik, mobil müşteri memnuniyet aracıyla hizmeti halkın ayağına götürüyor, System.String[]

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 il ve 5 ilçede kurduğu Müşteri Memnuniyet Merkezlerinin ardından bu kez mobil müşteri memnuniyet araçları hizmete sokmaya başladı. İlki Diyarbakır'da hizmet vermeye başlayan mobil hizmet araçları kısa sürede bölge genelinde yaygınlaştırılacak.


Özelleşmenin ardından EPDK ve Enerji Bakanlığı'nın hizmet politikalarına da uygun olarak müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için çalışan Dicle Elektrik, 2017'den başlayarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak il merkezlerinde 6, ilçelerde ise 5 tane Müşteri Memnuniyeti Merkezi açtı. Bununla yetinmeyen şirket, hizmeti bölge halkının ayağına kadar götürmek için mobil araçlar tasarladı ve ilkini Diyarbakır'da halkın hizmetine sundu.


Sektörde Türkiye'de ilk


Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, bölgenin enerji şirketi olarak verdikleri hizmeti çeşitlendirmek ve hizmet kanallarını artırmak istediklerini belirterek, "Bu amaçla mobil müşteri memnuniyeti araçlarımızı hizmete sokmaya başladık. Türkiye genelinde sektörde bir ilk olan bu uygulama ile ilk aracımız Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı. Müşterilerimiz için yeni bir hizmet ağı anlamına gelen mobil müşteri memnuniyeti araçlarını kısa süre içerisinde bölge geneline yaymayı planlıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın arasına karışarak hizmetlerimizi tüm kesimlere yaymak istiyoruz. Başka bir deyişle hizmeti, vatandaşımızın ayağına götürüyoruz" dedi.


Halktan güzel tepkiler alındı


Uygulama ile mobil hizmet aracındaki Dicle Elektrik görevlilerinin vatandaşların varsa şikayetinin yanında istek ve önerilerini de aldığını belirten Çatır, "Vatandaşlardan gelen her şikayet çözüme kavuşturulduğu gibi istek ve önerileri de değerlendiriliyor. İlk mobil müşteri memnuniyet aracımız hizmet vermeye başlayalı daha çok kısa süre olmasına rağmen, Diyarbakırlı vatandaşlardan çok güzel tepkiler, hatta ciddi anlamda destek aldık. Bu da bizi mutlu etti" diye konuştu.


Dicle Elektrik'in misafirleri


Dicle Elektrik'in mobil müşteri memnuniyet araçlarından genel elektrik uygulamaları, müşterilerin hak ve sorumlukları ile verilen hizmetler konusunda bilgilendirici el broşürleri ile 6-8 yaş grubundaki çocuklara 'Dicle Enerjik Hikayeler' adlı hikaye kitapları dağıtılıyor. Mobil hizmet araçlarından hizmet almaya gelen müşterilere değişik ikramlarda bulunulurken, Dicle Elektrik'in misafiri kabul edilen müşterilere ve çocuklarına küçük hediyeler de veriliyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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