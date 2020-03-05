Dicle Elektrik muhtar buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'daki muhtar ziyaretlerini Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı gerçekleştirdi.



İlk olarak merkez Eyyübiye ilçesindeki Asya mahallesine giden Arpacı, muhtar Mehmet Çağan'ı burada ziyaret ederek bir süre görüştü. Çağan ile birlikte mahalleyi de dolaşan Arpacı, daha sonra yine merkezde bulunan Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi Muhtarı İmam Deniz ile görüştü. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinleyen İl Müdür Yardımcısı Arpacı, Muhtar İmam Deniz ile birlikte yapımı tamamlanan ve 100 konutun yararlanacağı 400 KVA gücündeki trafoyu yerinde inceledi. Trafo yatırımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Deniz, Müdür Yardımcısı Arpacı'nın şahsında Dicle Elektrik'e teşekkür etti. Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, daha sonra merkez Karaköprü ilçesine bağlı Kızılburç Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş, Ayanlar Mahalle Muhtarı Avni Yetim, Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Akgöbek ve Yoğunburç Mahalle Muhtarı Osman Kırmızı'yı ziyaret etti. Arpacı, muhtarların ilettikleri sorunların yanında istek ve önerileriyle ilgili olarak da notlar aldı.



Mahalle muhtarları da kendilerine karşı gösterilen ilgi ve hassasiyetten dolayı mahalle sakinleri adına Dicle Elektrik'e teşekkür ettiler.



"Ziyaretler, yatırımlarda yol gösterici oluyor"



Şanlıurfa'da muhtar ziyaretlerini bundan sonra da düzenli biçimde sürdüreceklerini belirten Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdür Yardımcısı Arpacı, ziyaret ettiği muhtarlardan trafo kapasitelerinin artırılması, bakım onarım ve aydınlatmaların iyileştirilmesine yönelik taleplerin geldiğini söyledi.



Bölgenin enerji şirketi olarak tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebileceklerinin arayışı içerisinde olduklarını kaydeden Arpacı, "Şirket olarak daha iyi hizmet için muhtarlarla irtibatımızı hiç kesmedik. İster merkezde, ister kırsalda olsun muhtarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz mahallelerde halkın istek, şikayet ve taleplerini onların temsilcisi konumundaki muhtarlardan dinliyoruz. İletilen sorunların çözümü için özel çaba harcıyoruz. Bize iletilen talep ve öneriler ise yatırımlarımız açısından yol gösterici oluyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA