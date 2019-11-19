Dicle Elektrik Öğretmenler Günü'nü kutluyor

Dicle Elektrik, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile sorumluluk bölgesindeki 6 ilde bulunan 24 okulda 990 öğretmeni ziyaret ederek, onların şahsında tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutluyor.



Dicle Elektrik tarafından hazırlanan program uyarınca, şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan 6 ilin tamamında kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinin (MMM) yöneticileri, bulundukları illerde belirlenen okulları ziyaret etmeye başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün pazara denk gelmesi nedeniyle kutlamalar öne çekildi ve bir haftaya yayıldı. Bu çerçevede şirket yöneticileri, bazı hediyelerle birlikte belirlenen okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etmeye ve bu özel günlerini kutlamaya başladı.



Siirt'te İl Müdürü Naci Obut, MMM yöneticisi Sabahattin Yıldırım ve Kurumsal İletişim Uzmanı Serdar Sakarya ile birlikte Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Danış'ı ziyaret ederek şahsında tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Şanlıurfa'daki Öğretmenler Günü kutlamasında MMM yöneticilerine İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun eşlik etti.



Dicle Elektrik tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları nedeniyle hafta boyunca MMM yöneticileri Diyarbakır'da 5 okulda 350, Şanlıurfa'da 7 okulda 250, Mardin'de 2 okulda 100, Batman'da 4 okulda 100, Siirt'te 3 okulda 100 ve Şırnak'ta da 3 okulda 90 öğretmen olmak üzere 24 okulda 990 öğretmeni ziyaret ederek bu özel günlerini kutlayacak. - SİİRT