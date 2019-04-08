Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik Personel İhtiyacını Bölgesinden Karşılıyor

Dicle Elektrik Personel İhtiyacını Bölgesinden Karşılıyor

39 dakika önce

Şanlıurfa'da özel bir meslek lisesini ziyaret eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, personel ihtiyaçlarının tamamını hizmet verdikleri bölgeden karşıladıklarını belirtti.

Dicle Elektrik Personel İhtiyacını Bölgesinden Karşılıyor, System.String[]
Şanlıurfa'da özel bir meslek lisesini ziyaret eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, personel ihtiyaçlarının tamamını hizmet verdikleri bölgeden karşıladıklarını belirtti.

Enerji dağıtımı alanında sahip olduğu birikim ve sorumluluk bilinci ile hareket eden Dicle Elektrik yöneticileri, öğrencilerin yeterliliklerine katkı sunmak için zaman zaman bulundukları illerdeki meslek okullarını ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerden sonuncusu Şanlıurfa'da gerçekleşti. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, İnsan Kaynakları Sorumlusu Sevgi Karakuş ile birlikte kentte bulunan özel bir teknik ve mesleki liseyi ziyaret etti. Okul yöneticileri ile görüşen İl Müdürü Hondu, daha sonra elektrik tesisatları ve pano montörlüğü başta olmak üzere mesleki eğitim veren sınıfları ziyaret etti.

Personel bölgeden karşılanıyor

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Hondu, eğitim hayatından işgücü piyasasına geçişleri kolaylaştırmak için bu tarz ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Şirketimiz, Güneydoğu'da Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Halen şirketimiz bünyesinde neredeyse tamamı bölge insanı olan 6 binin üzerinde kişi çalışmaktadır. Dicle Elektrik olarak personel ihtiyacımızın tamamını bölgemizden karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Bu sayede bölge ekonomisine ve dolayısıyla istihdama ciddi bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Sizler mesleki eğitim gördüğünüz bu okullardan yarın, öbür gün mezun olduğunuzda belki de bizimle birlikte çalışacaksınız. Bu nedenle iyi çalışarak okuduğunuz okullardan başarıyla mezun olmaya bakın" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Dicle, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:33:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik Personel İhtiyacını Bölgesinden Karşılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]