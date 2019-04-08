Dicle Elektrik Personel İhtiyacını Bölgesinden Karşılıyor

Şanlıurfa'da özel bir meslek lisesini ziyaret eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, personel ihtiyaçlarının tamamını hizmet verdikleri bölgeden karşıladıklarını belirtti.

Şanlıurfa'da özel bir meslek lisesini ziyaret eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, personel ihtiyaçlarının tamamını hizmet verdikleri bölgeden karşıladıklarını belirtti.



Enerji dağıtımı alanında sahip olduğu birikim ve sorumluluk bilinci ile hareket eden Dicle Elektrik yöneticileri, öğrencilerin yeterliliklerine katkı sunmak için zaman zaman bulundukları illerdeki meslek okullarını ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerden sonuncusu Şanlıurfa'da gerçekleşti. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, İnsan Kaynakları Sorumlusu Sevgi Karakuş ile birlikte kentte bulunan özel bir teknik ve mesleki liseyi ziyaret etti. Okul yöneticileri ile görüşen İl Müdürü Hondu, daha sonra elektrik tesisatları ve pano montörlüğü başta olmak üzere mesleki eğitim veren sınıfları ziyaret etti.



Personel bölgeden karşılanıyor



Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Hondu, eğitim hayatından işgücü piyasasına geçişleri kolaylaştırmak için bu tarz ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Şirketimiz, Güneydoğu'da Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Halen şirketimiz bünyesinde neredeyse tamamı bölge insanı olan 6 binin üzerinde kişi çalışmaktadır. Dicle Elektrik olarak personel ihtiyacımızın tamamını bölgemizden karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Bu sayede bölge ekonomisine ve dolayısıyla istihdama ciddi bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Sizler mesleki eğitim gördüğünüz bu okullardan yarın, öbür gün mezun olduğunuzda belki de bizimle birlikte çalışacaksınız. Bu nedenle iyi çalışarak okuduğunuz okullardan başarıyla mezun olmaya bakın" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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