Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

06.07.2023 10:13

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Dicle Elektrik saha ekipleri, kaçak kontrolü için gittikleri mahallede taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bir görevli yaralanırken, 4 hizmet aracı da hasar gördü. Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Dicle Elektrik, kaçakla mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaçak kontrolüne giden Dicle Elektrik saha ekipleri, araçlarıyla birlikte taşlı saldırıya uğradı.

Dicle Elektrikten yapılan yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan ve Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabii bulunan Dicle Elektrik, kaçakla mücadelede teknolojik yöntemler dahil olmak üzere çok yönlü mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.

Ergani ilçesine bağlı kırsal Karabıçak Mahallesi'nde 4 aboneye ait elektrik borcu, uzun süredir ödenmediği için 4 milyon liraya ulaştığı, ardından yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü ödenmeyen borçlarla ilgili savcılık haciz kararı çıkardığı, haciz işlemlerinin yanı sıra, Dicle Elektrik saha ekipleri kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı söz konusu mahalleye gittiği belirtildi.

Aralarında silahlı oldukları bildirilen kişilerin de olduğu grup, olay yerinde bulunan jandarmalara aldırmadan Dicle Elektrik çalışanlarını darp etti belirtilen açıklamada, "Darp edenler, görevlilerin araçlarını taş yağmuruna da tuttu. Jandarmanın müdahalesine rağmen gerçekleşen saldırıda 1 görevli darp sonucu yaralanırken, 4 hizmet aracı ise atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Olay yerinden kaçarak canlarını kurtarmayı başaran Dicle Elektrik ekipleri, yakında bulunan İnce Iğdır Jandarma Karakoluna sığındı. Görevlilerin soğukkanlı davranışı olayların büyümesini önlerken, araç camlarının kırıldığı saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı" denildi.

Kaçakla mücadeleye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "6 ilde, 6.4 milyon insana kayıpsız, kaçaksız ve kaliteli elektrik hizmeti sağlamak için son 10 yılda 20 milyar TL yatırım gerçekleştirildi. 2.2 milyon abonemiz, Türkiye ortalamasının 2.5 kat üzerinde tüketici başına yıllık enerji kullanımı gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile yüzde 76'dan yüzde 43'e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzeleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabii bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Tragger, Dicle, Güncel, Son Dakika

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