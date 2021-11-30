DİCLE ELEKTRİK, SİLOPİ'DE Z KÜTÜPHANE AÇTI - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde tüm yapım giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan Z Kütüphane ile bilgisayar, çalışma ve play station alanları hizmete girdi.

Silopi Kaymakamlığı ile yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen projede Z Kütüphane dışında bilgisayar, çalışma ve play station alanları da tasarlandı. Toplam 250 metrekarelik alandan oluşan projede binanın tüm iç-dış tadilatı, engelli rampası, yangın çıkışları, ısı ve ses yalıtımı ile çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Projenin tamamlanması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın açılışını yaptığı törene Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi Kaymakamı Kazım Kuruca, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Silopi'de bu nitelikte bir eğitim projesini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi

'İlçede başka hayırsever kurumlar tarafından yapılan Z Kütüphaneler de var. Ancak burada açılışını yaptığımız proje farklı olarak bütünsel bir anlayışla uygulandı. Zira projede Z Kütüphane'nin yanında bilgisayar odası, bireysel çalışma odası ve molalarda çocukların stres atabilecekleri bir play station odası da oluşturuldu. Yani proje aslında entegre bir eğitim hizmeti olarak tasarlandı. Ayrıca son derece metruk olan bir bina alınıp A'dan Z'ye tüm tadilatı çevre düzenlemesi birlikte gerçekleştirilerek modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Silopi'de özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında çocuklarımızın okul dışında zaman geçirecekleri, kitap okuyacakları, ders çalışacakları ve bunu yaparken bir parça eğlenebilecekleri bir mekanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.'

Arvas, elektrik dağıtım şirketi olarak 2021 yılında bölge genelinde yaklaşık 1.5 milyar liralık yatırım pastasından Şırnak'ın yaklaşık 151 milyon lira pay aldığına dikkat çekerek, 'Silopi özelinde ise ilçede elektrik dağıtım şebekesini iyileştirmek ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla planlanan yatırımları önümüzdeki dönemde mutlaka hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz süreçte yerel yönetimle yaşanan bazı sorunlar nedeniyle alt yapı çalışmalarımız engellenmeye çalışıldı. Ancak yeni yılda bu sorunları çözerek hızlı bir şekilde elektrik kalitesini artıracağız.' diye konuştu.

'SİLOPİ'DE 10 ADET Z KÜTÜPHANE AÇILDI'

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ilçede şu ana kadar 9 adet Z Kütüphane ve bir adet robotik kodlama atölyesi açıldığını belirterek, Dicle Elektrik tarafından açılan 10'uncu Z Kütüphanenin diğerlerinden farklı olarak bilgisayar odası, oyun odası ve okuma odasını da kapsayan küçük bir kompleksten oluştuğuna dikkat çekti.