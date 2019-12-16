Dicle Elektrik sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı - Son Dakika

Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, Türkiye ile Irak sınırının sıfır noktasında yer alan 2 bin 250 rakımlı Düğün Dağı askeri üs bölgesine enerji taşıyan, ancak olumsuz hava koşuları nedeniyle kopan yüksek gerilim hattını onararak, buradaki askerleri elektriksiz bırakmadı.



Güneydoğu Anadolu bölgesinde ağır kış şartları etkili olmaya başlarken Dicle Elektrik ekipleri de sorumluluk bölgelerinde yer alan ve Irak sınırındaki askeri üs bölgelerini de etkileyen olumsuz hava koşullarının sebep olduğu arızaları giderebilmek için canla başla çalışıyor. Sınır kesiminde yağan kar ve fırtına nedeniyle Düğün Dağı askeri üs bölgesine enerji taşıyan yüksek gerilim hattı koptu.



Karla kaplı bölgede zorlu yolculuk



Gülyazı taburuna bağlı olan üs bölgesinde bulunan ve sınır güvenliğini sağlayan askeri birliğin elektriksiz kalmaması için Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki karla kaplı arazide bir saati aşkın süren zorlu yolculuğun ardından hattın kopan kısmına ulaştı. Kopan hattı yenileyen ekipler, ardından askeri üs bölgesine geçerek burada yer alan elektrik trafolarını kontrol etti. Dicle Elektrik ekipleri, askeri birliğe yeniden elektrik enerjisi verdikten sonra diğer görevlerini yerine getirebilmek için Uludere'ye döndü. - ŞIRNAK