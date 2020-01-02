Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırındaki Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında Andaç taburuna bağlı Kureyşin askeri üs bölgesine elektrik sağlayan enerji nakil hattının koptuğu belirlendi.

Askeri araçların yardımıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaklaşık 2 bin metre rakımlı üs bölgesine ulaşan Dicle Elektrik ekibi, kopan hattı yenileyerek askeri birliğe elektrik enerjisi sağladı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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