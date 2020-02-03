Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde birçok yerleşim birimi ve Irak sınırında yer alan 11 askeri üs bölgesine elektrik taşıyan enerji nakil hattının koptuğu ve sonrasında gerçekleştirilen onarımlarla hattın tekrar çalışır hale getirildiği belirtildi.

Çığ düşmesi ve 3 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bölgeye ulaşamayan Dicle Elektrik ekipleri, yolu açmaları için kamu kurumlarından yardım istedi. İş makinaları ile yapılan yol açma çalışmaları sonuç vermeyince Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye drone gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kısa sürede arızanın yerini tespit etmesinin ardından Dicle Elektrik ekipleri, hattın koptuğu bölgeye ulaşmayı başardı. Yapılan çalışmayla hattın kopan bölümü yenilenerek, bölgeye elektrik enerjisi verilmeye başlandı.