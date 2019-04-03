Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'te 'İsg Günleri' Başladı

Dicle Elektrik'te 'İsg Günleri' Başladı

50 dakika önce

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, iş kazalarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Dicle Elektrik'te 'İsg Günleri' Başladı, System.String[]
En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, iş kazalarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yöneticilerin de içerisinde yer aldığı tüm çalışanlarına her yıl periyodik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri veren enerji şirketinin 2 haftalık bir süreye yaydığı genişletilmiş il İSG kurul toplantılarının ilk'i Mardin'de yapıldı. Toplantıya katılım yüksek oldu. Toplantıya, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Kök Enerji Yatırım Genel Müdürü Mehmet Necat Tur, Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Yaşar Arvas, İnsan Kaynakları ve Teknoloji Başkanı Kürşad Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Mardin İl Müdürü Memet Bulut, İdari İşler Müdürü Ali Haydar Özmen ve diğer yöneticiler ile sahada görev yapan mühendisler, teknisyenler katıldı.

Analiz ve tedbirler

İdari İşler Müdürü Haydar Özmen ve İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, aylık İSG kurul gündemi dışında özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013'ten bu yana Mardin'de yaşanan iş kazalarının analizlerini aktararak, alınan tedbirler konusunda bilgi verdi.

"Hata kabul edilmeyecek"

Sunumlardan sonra bir konuşma yapan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, en tehlikeli olduğu gibi oldukça zor bir iş kolunda hizmet verdiklerini hatırlattı. Karagüzel, çalışanlarının güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti. Yaşanacak en ufak bir iş kazasında bile her şirket çalışanının kendi payına bir sorumluluk çıkarması gerektiğini ifade eden Karagüzel, çalışanları uyarırken İSG konusundan kendisinin veya bir başkasının hayatını tehlikeye atacak en ufak hatanın dahi kesinlikle kabul edilmeyeceğine vurgu yaptı.

11 Nisan'a kadar sürecek

Genişletilmiş İl İSG Kurul Toplantıları 11 Nisan tarihine kadar Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesinde bulunan Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman'da çalışan ve yöneticilerin katılımı ile devam edecek. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:15 Kaynak: İHA

Ekonomi
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