Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten 1,5 Milyon Liralık Yatırım

Dicle Elektrik'ten 1,5 Milyon Liralık Yatırım

1 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır Çınar ilçesindeki sulama abonelerine yönelik 3,5 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki sulama sezonu öncesinde yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattı ihale edilecek ve...

Dicle Elektrik'ten 1,5 Milyon Liralık Yatırım, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır Çınar ilçesindeki sulama abonelerine yönelik 3,5 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki sulama sezonu öncesinde yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattı ihale edilecek ve enerji şebekesinin yer altına alınması için çalışma başlatılacak." ifadesini kullandı.

Karagüzel, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 70 muhtarla bir araya gelerek, onların talep ve beklentilerini dinlediğini kaydetti.

Dicle Elektrik'in Çınar'da sulama abonelerine yönelik 3,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Karagüzel, "Önümüzdeki sulama sezonu öncesinde yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattı ihale edilecek ve enerji şebekesinin yer altına alınması için çalışma başlatılacak." ifadesini kullandı.

Karagüzel, kayıp ve kesintinin yaşanmadığı, kaliteli enerji için Çınar ilçesinin yıl sonuna kadar 3K (Kayıpsız, Kesintisiz, Kaliteli Enerji) projesine dahil edileceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA

Çınar, Dicle, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:59:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten 1,5 Milyon Liralık Yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]