Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten açık hava sinema etkinliği
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Dicle Elektrik'ten açık hava sinema etkinliği

4 saat önce

Dicle Elektrik, kendi bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla açık hava sinema etkinliği düzenledi.

Dicle Elektrik'ten açık hava sinema etkinliği, System.String[]

Dicle Elektrik, kendi bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla açık hava sinema etkinliği düzenledi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından Diyarbakır'da organize edilen etkinlik çalışanların da ilgisini çekti.

Nostaljik bir ortamda gerçekleşen etkinlik için akşam mesaiden çıkan şirket çalışanları, daha önceden belirlenen alanda toplandı.

Yapılan ikramların ardından iş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) departmanı tarafından hazırlanan ve iş kazalarına dikkat çeken kısa bir film gösterimi gerçekleşti. Daha sonra çalışanlar toplu halde, nostaljik bir ortamda oynatılan filmi izledi.


Yoğun iş yükü altında çalışan personelin moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçlayan etkinliğe Dicle Elektrik yöneticileri de katılım sağladı.

Diyarbakır, Dicle, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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