Dicle Elektrik' ten Artuklu'ya 553 bin liralık aydınlatma yatırımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik' ten Artuklu'ya 553 bin liralık aydınlatma yatırımı - Son Dakika

Dicle Elektrik' ten Artuklu'ya 553 bin liralık aydınlatma yatırımı

6 saat önce

Dicle Elektrik, bakım onarım ve yenileme işlemlerinin yanı sıra sorumluluk bölgesindeki illerde yeni yatırımlarını da sürdürüyor.

Dicle Elektrik' ten Artuklu'ya 553 bin liralık aydınlatma yatırımı, System.String[]

Dicle Elektrik, bakım onarım ve yenileme işlemlerinin yanı sıra sorumluluk bölgesindeki illerde yeni yatırımlarını da sürdürüyor. Enerji şirketi, son olarak 553 bin liralık harcamayla Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Hastane ve Mehtap caddelerinde aydınlatma şebekesi kurdu.


Müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlayabilmek adına sorumluluk bölgesinde yer alan 6 il ve bu illere bağlı ilçelerde bu güne kadar 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, 2020 yılında yatırım miktarını 3 milyar 222 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda yatırımlarını sürdüren enerji şirketi, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Hastane Caddesi ile Mehtap Caddesinde yeni bir aydınlatma şebekesi kurdu. Bunun için 553 bin liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, söz konusu caddelere 2 buçuk kilometre iletim hattı döşedi ve 83 adet galvanizli aydınlatma direği dikti. Direklerin üzerine 100 adet armatürün montajının tamamlanmasının ardından aydınlatma şebekesi devreye alındı.


Aydınlatma yatırımının ardından Hastane ve Mehtap caddeleri ışıl ışıl bir görünüme kavuşurken, Artuklu ilçesi sakinleri, yapılan çalışmadan dolayı Dicle Elektrik'e teşekkür etti. - MARDİN

Artuklu, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:52 Kaynak: İHA
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