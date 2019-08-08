Dicle Elektrik'ten 'bayram temizliği' uyarısı
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Dicle Elektrik, bayram temizliği sırasında yıkanan ve kurumaları için tedbirsiz şekilde balkonlara asılınca rüzgarın etkisi ile enerji nakil hatlarının üzerine düşen halı ve kilimler konusunda vatandaşları, daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Dicle Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
Elektrik, bayram temizliği sırasında yıkanan ve kurumaları için tedbirsiz şekilde balkonlara asılınca rüzgarın etkisi ile enerji nakil hatlarının üzerine düşen halı ve kilimler konusunda vatandaşları, daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dicle Elektrik Dağıtım
İl Müdürü Yusuf Açar
, bayram öncesi geleneksel olarak yapılan temizlik kapsamında ailelerin yıkadıkları veya temizliği yaparak balkonlara astıkları halı ve kilimlerin enerji nakil hatlarının üzerine düşmesi sonucu kesinti ve arızaların oluştuğuna dikkat çekti. Son olarak Gültepe
ve Cudi
Mahallelerinde apartman balkonlarından elektrik tellerinin üzerine düşen halı ve kilim nedeniyle enerji kesintisi yaşandığını belirten Açar, "Bu tür vakalara ihbar sonrası en kısa zamanda müdahale ediyoruz. Ancak bazen bu yüzden yaşanan arızalara müdahale edebilmek için o cadde veya sokağın elektriğini kesiyoruz. O zaman da buralarda oturan abonelerimiz mağdur oluyor. Böylesi istenmeyen durumlara sebebiyet vermemeleri için bayram temizliği sırasında apartman balkonlarına asılan halı veya kilimlerini düşmemesi için tedbirli olunması gerekmektedir. Tedbir alınmadığı için düşen halı veya kilimler enerji nakil hatlarını koparıp, birilerinin yaralanmasına, hatta ölümüne neden olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekir" dedi. - BATMAN
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