Dicle Elektrik'ten çiftçilerin iddialarına yanıt: Borçlar ödenmedikçe elektrik verilmeyecek - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten çiftçilerin iddialarına yanıt: Borçlar ödenmedikçe elektrik verilmeyecek

17.03.2021 16:18
Dicle Elektrik'ten çiftçilerin iddialarına yanıt: Borçlar ödenmedikçe elektrik verilmeyecek, System.String[]

Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçilerin elektriklerinin kesildiği iddiası üzerine Dicle Elektrik açıklama yaptı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçilerin elektriklerinin kesildiği iddiası üzerine Dicle Elektrik açıklama yaptı. Açıklamada, uzun yıllardır ödenmeyen borçların 4 milyar lirayı aştığı, borcunu ödemeyen abonelere elektrik verilmeyeceği belirtildi.

Aralarında Şanlıurfa ve Mardin'in de bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bugün tekrar gündeme getirilen bölge çiftçilerinin elektriğinin kesildiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, uzun yıllardır ödenmeyen borçların 4 milyar lirayı aştığı, borcunu ödemeyen abonelere elektrik verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Güneydoğu Anadolu'da tarımsal sulama abonelerimizin yaşamakta oldukları bazı sorunlar, özellikle de mevsimsellik etkisiyle birlikte, son dönemde sıklıkla medyada yer almaya başlamıştır. Tarımsal sulama abonelerinin yıllardır biriken, ödenmeyen elektrik borçları ise hiç gündeme gelmemektedir. Bu abonelerimizin sorunlarını gündeme getiren siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bizimle görüşmeden, tek taraflı ve bazı iddiaları hiçbir doğruluk testine tabi tutmadan olduğu gibi kamuoyu gündemine taşımaktadırlar" ifadeleri yer aldı.

CİDDİ MİKTARDA TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK ALACAĞIMIZ SÖZ KONUSU

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların bugünün sorunu olmadığına dikkat çekildi.

Yıllardır birikerek kronik hale gelen, kullanıldığı halde bedeli alınamayan ciddi miktarda tarımsal sulama elektrik alacağının söz konusu olduğu ifade edilen açıklamada, "Konunun tek taraflı iddialarla gündeme getirilmesi karşısında şirketimiz tarafından açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Şanlıurfa ve Mardin'de bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerin elektriklerinin kesilmesi uzun süredir ödenmeyen, biriken ve sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucudur. Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borçları, Mart 2021 itibariyle toplam 4 milyar lirayı geçmektedir. Bu borç büyümeye devam etmektedir. Tarımsal sulama abonelerimizin önemli bir kısmı sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da ödeme yapmamış olmaları, sorunun kaynağının fatura tutarlarından ziyade elektrik bedelini ödememe alışkanlıkları olduğunu göstermektedir" denildi.

BORÇLAR YÖNETİLEMEZ VE SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELMİŞTİR

"Esas sorun, bölgemizdeki tarımsal üretim modelinin çok büyük oranda elektrik masraflarının sübvanse edilmesi üzerine kurulu olmasıdır. Bu model, elektriğin özel sektör tarafından dağıtıldığı ve satıldığı bir serbest piyasa rejiminde katma değer üretebilecek bir model değildir" ifadelerinin yer aldığı açıklama, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla, özellikle Şanlıurfa ve Mardin'deki tarımsal sulama abonelerimizin biriken borçları, yönetilemez ve sürdürülemez hale gelmiştir. Bu borçlar ödenmedikçe şirketimiz tarımsal sulama için elektrik enerjisi vermeme noktasında kararlıdır. Hiçbir özel girişim, böylesi bir borca rağmen tedarike devam etmek zorunda değildir. Dahası, ortaya çıkan bu borç yükü ve ödenmemiş borçlara rağmen elektriğin verilmesinin doğal bir hak olarak talep edilmesi, borçlarını düzenli olarak ödeyen tarımsal sulama abonelerinin ve vatandaşların haklarının açık bir ihlalidir. Faturası olmayan borçlar, bir abonenin borcu yüzünden pek çok abonenin cezalandırılması, fahiş fiyatlar gibi iddialar hiçbir gerçekliği olmayan iddialardır. Dicle Elektrik'in tedarik ettiği her bir kilovat saat elektrik faturalı ve kayıtlıdır. Borcunu ödeyen hiçbir abonemiz mağdur edilmemektedir. EPDK'nın belirlediği fiyatlar dışında bir fiyattan enerji satmamız ise mevzu bahis değildir."

YASAL LİMİTLER ÇERÇEVESİNDE ALACAĞIMIZI BLOKE ETME HAKKIMIZ VAR

İddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Sıklıkla dile getirilen, şirketimizin tarımsal sulama abonelerine devlet tarafından elektrik masrafları için verilen sübvansiyonları bloke etmesi hususu, borçlarını ödememelerine rağmen bu sübvansiyonlardan faydalanmaya devam eden abonelere karşı sadece şirketimize değil tüm elektrik dağıtım şirketlerine, DSİ'ye ve sulama birliklerine tanınan bir haktır. Temel ticari hukukta alacaklı, borçludan alacağını tüm yasal limitler çerçevesinde tahsil etme, bloke etme hakkına sahiptir. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgemizde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin fatura bedelinin yüzde 35'ini karşılamaktadır. Bu destekleme oranı 2020 yılı için yüzde 45, 2019 yılı için yüzde 55 ve 2018 yılı için de yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. Ancak maalesef pek çok çiftçimiz, kayıt dışı kalmayı tercih ettiği için bu destekten faydalanamamaktadır" denildi.


Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa, Mardin, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten çiftçilerin iddialarına yanıt: Borçlar ödenmedikçe elektrik verilmeyecek - Son Dakika Ekonomi


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