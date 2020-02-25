Dicle Elektrik'ten çocuklara "Enerjik Hikayeler" kitabı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten çocuklara 'Enerjik Hikayeler' kitabı - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik'ten çocuklara "Enerjik Hikayeler" kitabı

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sorumluluk bölgesindeki illerde tasarruf bilincini yaymak amacıyla ilkokul öğrencileri için "Enerjik Hikayeler" isimli bir kitap hazırladı.

Dicle Elektrik'ten çocuklara

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sorumluluk bölgesindeki illerde tasarruf bilincini yaymak amacıyla ilkokul öğrencileri için "Enerjik Hikayeler" isimli bir kitap hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan ve 10 bin adet basılarak okullarda dağıtımına başlanan kitapta enerji tasarrufu konusunda hikayeler yer alıyor.

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi, mobil hizmet aracıyla bölgedeki ilçeleri dolaşarak, köy okullarını ziyaret ediyor ve öğrencilere enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerine bağlı köy okullarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Amacımız çocuklarda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve tasarruf bilincinin gelişmesini sağlamak. Dağıttığımız kitabın içeriği de bu amaca hizmet ediyor. Şirket olarak, geleceğin büyükleri olan çocukların bu konuda bilinçlenmesini fazlasıyla önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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