Dicle Elektrik'ten Elazığ depremdeninden etkilenen vatandaşlara destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten Elazığ depremdeninden etkilenen vatandaşlara destek - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik'ten Elazığ depremdeninden etkilenen vatandaşlara destek

11 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara gıda paketi dağıttı.

Dicle Elektrik'ten Elazığ depremdeninden etkilenen vatandaşlara destek, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara gıda paketi dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamada, Elazığ'da depremden etkilenen Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki depremzedelere içinde temel gıda malzemeleri bulunan 250 kolinin dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, ilk andan itibaren kurtarma ve yardım çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bölgenin en büyük özel sektör şirketi olarak iyi günde olduğu gibi. kötü günde de halkımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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