Dicle Elektrik'ten elektrik tasarrufu için tarımsal sulama araştırması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) yaptığı tarımsal sulama araştırması sonucuna göre, tarım arazilerinde yüzey yerine damla sulama tekniği kullanıldığında 100 dönüm arazide yaklaşık 40 bin lira tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tarımda doğru sulama yöntemleriyle enerji faturasının neredeyse yarıya düşürülmesinin sağlanabileceği ve yanlış sulama tekniklerinin kullanılmasının elektrik tüketiminde artışa sebep olduğu ifade edildi.

Son dönemde Mardin ve Şanlıurfa'da biriken borçları nedeniyle tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin kesilmesi, çiftçilerin enerji maliyetlerini gündeme getirdi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesindeki sulama tekniklerinin maliyet analizini yapan Dicle EDAŞ, yüzey yerine damla sulama tekniğinin uygulanmasıyla Mardinli çiftçinin bir hasat döneminde, 100 dönümde yaklaşık 42 bin lira, Şanlıurfalı çiftçinin ise yaklaşık 37 bin lira tasarruf edebileceğini hesapladı.

Analizde bölgede faaliyet gösteren ziraat odalarının konuyla ilgili araştırmaları da dikkate alınırken, tarla eğimi ve hava sıcaklığı gibi bölge şehirleri arasında büyük farklılıklar göstermeyen değişkenler ise model dışında tutuldu.

Tasarruf hesabında damla sulama avantajı

Dicle Elektrik'in 100 dönüm araziyi veri kabul ederek, bir hasat mevsimi için yaptığı maliyet analizine göre, Mardin'de pamuk veya ve mısır tarımı için yapılan sulamada, yüzey sulama yöntemi kullanıldığında yaklaşık elektrik tüketimi 217 bin kWh (kilovatsaat) olurken, aynı miktardaki arazinin sulamasında damla tekniği kullanıldığında enerji tüketimi yüzde 44 azalarak 121 bin kWh'ye düşüyor.

Yüzey sulamada çiftçinin enerji faturası devletin yüzde 45 oranındaki desteğiyle birlikte hesaplandığında yaklaşık 94 bin lira olurken, damla sulamada tutar yaklaşık 53 bin liraya geriliyor.

Şanlıurfa örneğinde ise 100 dönüm arazi ve bir hasat mevsimi veri kabul edilerek hesaplama yapıldığında pamuk veya mısır tarımı için yüzey sulaması için yaklaşık 195 bin kWh elektrik harcanırken, damla sulama tercih edildiğinde enerji tüketimi yaklaşık yüzde 44 azalarak 109 bin kWh'ye düşüyor.

Yüzey sulamada çiftçinin elektrik faturası devlet desteğiyle birlikte hesaplandığında yaklaşık 85 bin lira olurken, damla sulamada bu rakam yaklaşık 48 bin liraya geriliyor.

"Damla sulamayı öneriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Yaşar Arvas, tarımsal sulama abonelerinin girdi maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Bunu bir hizmet ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığımız saha çalışmaları ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tablodan hareketle, çiftçilerimizin sulama verimini yükseltmek ve enerji maliyetlerini düşürmek için yüzey sulama yerine damla sulama yöntemini kullanmalarını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin sıcak ve kurak yapısının büyük zorlukla yüzeye çıkarılan suyun hızlıca buharlaşmasına ve sulama veriminin düşmesine neden olduğunu belirten Arvas, şu ifadeleri kullandı:

"Damla sulamada, bitkinin kökleri doğrudan suya kavuştuğu için buharlaşmadan minimum oranda etkileniyor ve olabildiğince fazla miktarda su bitki ve toprakla buluşuyor. Dağıtım bölgemizdeki tarımsal faaliyetlerin büyük kısmını oluşturan pamuk ve mısırın su ihtiyacı diğer tarımsal ürünlere göre çok daha yüksek. Suya erişmek için kullanılan kuyuların derinliği Şanlıurfa'da ortalama 350 metre iken, Mardin'de ortalama 500 metre. Bu durum hem kuyu açma maliyetini hem de suyu yüzeye çıkarmak için kullanılan elektrik maliyetini ciddi oranda artırıyor."