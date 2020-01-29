Dicle Elektrik'ten "Eski Hasankeyf"te yaşayan vatadaşlara kesinti uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten 'Eski Hasankeyf'te yaşayan vatadaşlara kesinti uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik'ten "Eski Hasankeyf"te yaşayan vatadaşlara kesinti uyarısı

12 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Batman'ın Hasankeyf ilçesinde su altında kalan "Eski Hasankeyf" olarak adlandırılan bölgeye 3 Şubat'tan itibaren elektrik verilmeyeceği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Batman'ın Hasankeyf ilçesinde su altında kalan "Eski Hasankeyf" olarak adlandırılan bölgeye 3 Şubat'tan itibaren elektrik verilmeyeceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesindeki "Eski Hasankeyf" olarak adlandırılan bölgede yaşamlarını sürdürmeye devam eden vatandaşların elektrik kesintisi konusunda uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus, Ilısu Barajı'nın suyunun yükselmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eski Hasankeyf'te yaşayan ailelerin güvenliği ve kamu malının zarar görmemesi için halen bölgede kullanımda bulunan direk, trafo ve iletim hatları toplanacak. Eski Hasankeyf'te halen 30 aile yaşamaya devam ediyor. Elektrik şebekemizin büyük bir kısmını daha önce topladığımız halde ailelerin mağdur olmaması için şimdiye kadar buraya enerji taşıyan hattı toplamamıştık. Ancak gölde su seviyesi yükselmeye başladığından bizim artık bu hattı bir an evvel toplamamız gerekiyor. 3 Şubat'ta geriye kalan şebekemizi de toplayarak buraya elektrik akışını tamamen keseceğimizi duyuruyoruz."

Dicle Elektrik Dağıtım, Hasankeyf, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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