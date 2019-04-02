Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten Genişletilmiş İsg Kurul Toplantısı

Dicle Elektrik'ten Genişletilmiş İsg Kurul Toplantısı

49 dakika önce

Dicle Elektrik, iş kazalarının önlenmesi amacıyla her yıl sorumluluk alanındaki illerde gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinden sonra şimdi de dağıtım bölgesindeki illerin tamamında Genişletilmiş il İSG kurul toplantıları düzenliyor.

Dicle Elektrik'ten Genişletilmiş İsg Kurul Toplantısı, System.String[]
Dicle Elektrik, iş kazalarının önlenmesi amacıyla her yıl sorumluluk alanındaki illerde gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinden sonra şimdi de dağıtım bölgesindeki illerin tamamında Genişletilmiş il İSG kurul toplantıları düzenliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, en zor iş kollarından birinde hizmet verdiklerini hatırlatarak, çalışanlarının güvenliklerinin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti. Özmen, her yıl sorumluluk alanındaki tüm illerde gerçekleştirdikleri İSG eğitimlerini bir adım daha ileriye taşıyarak genişletilmiş il İSG kurulları oluşturduklarını söyledi. İlkini bugün Mardin'de gerçekleştirmeyi planladıkları genişletilmiş il İSG kurul toplantılarının hafta boyunca Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman'da devam edeceğini belirten İdari İşler Müdürü Özmen, bu toplantılara ilgili tüm yöneticilerin yanı sıra sorumlu mühendis ile teknisyenlerin de katılacağını kaydetti. Özmen, "Genel müdürlükteki ilgili yöneticilerimizi de davet ederek il düzeyinde gündem oluşturmak ve bu sayede personelin dikkatini iş kazaları ve alınması gerekli önlemlere çekmeyi planladık. Toplantılarda aylık İSG kurul gündemi dışında 2018 yılında illerde yaşanan iş kazalarının analizleri ve tedbirler konusu da görüşülecek" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:59 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Dicle, Güncel
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