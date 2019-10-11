Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti

Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti

30 dakika önce

Müşteri memnuniyetini öncelikleri arasında tutan Dicle Elektrik, yaşlı ve hasta müşterilerine bulundukları yere giderek hizmet sunmaya devam ediyor.

Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti, System.String[]

Müşteri memnuniyetini öncelikleri arasında tutan Dicle Elektrik, yaşlı ve hasta müşterilerine bulundukları yere giderek hizmet sunmaya devam ediyor. Şırnak'ta bir hastanın yeni abonelik hizmeti ise tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirildi.


Şırnak'ta yeni taşındığı evin elektrik aboneliğini daha alamadan rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasım Tatar, enerji şirketini arayarak evine bir an evvel enerji verilmesini istedi. Bunun için abonelik işleminin yapılması gerektiğini öğrenen Tatar, hastanede tedavi altında bulunduğunu belirterek destek talebinde bulundu. Bunun üzerine Dicle Elektrik'in ilgili birimlerinde görevli olan personel, Kasım Tatar'ın ilk abonelik sözleşmesini yapmak üzere bir kutu çikolata da yaptırarak hastaneye gitti.


Hastanede Dicle Elektrik abonesi oldu


Tatar'a, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Dicle Elektrik çalışanları, gerekli belgeleri inceledikten sonra elektrik bağlantı sözleşmesini hazırladılar. Hazırlanan belgeleri imzalayarak Dicle Elektrik abonesi olan Kasım Tatar, gösterilen duyarlılıktan dolayı görevlilerin şahsında Dicle Elektrik'e teşekkür etti. Tatar, "Rahatsızlığım sebebiyle hastaneden çıkamıyordum. Taşındığımız evde de elektrik yoktu. Abonelik sözleşmesi için Dicle Elektrik'i aradım ve durumumu anlattım. Sağ olsunlar hemen hastaneye bir ekip göndererek hem beni ziyaret ettiler, hem de sorunumu çözdüler. Bu sayede evdeki yakınlarım elektriksiz kalmadı" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Tatar, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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