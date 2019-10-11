Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti
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Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti

24 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), sorumluluk bölgesindeki illerde hasta ve yaşlı abonelerine bulunduğu yerde hizmet vermeye devam ediyor.

Dicle Elektrik'ten hastanede abonelik hizmeti, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), sorumluluk bölgesindeki illerde hasta ve yaşlı abonelerine bulunduğu yerde hizmet vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Şırnak'ta tedavi altındaki bir hastanın, yeni abonelik işlemlerinin tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirildiği bildirildi.

Kasım Tatar isimli hastanın Dicle EDAŞ ekiplerinden abonelik işlemleri için destek talebinde bulunması üzerine, görevli personellerin hastaneye gittiği belirtilen açıklamada, gerekli belgeler incelendikten sonra elektrik bağlantı sözleşmesinin hazırlandığı ve Kasım Tatar'ın abonelik işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, gösterilen duyarlılıktan ötürü Dicle EDAŞ'a teşekkür eden Tatar, "Rahatsızlığım sebebiyle hastaneden çıkamıyordum. Taşındığımız evde de elektrik yoktu. Abonelik sözleşmesi için Dicle EDAŞ'ı aradım ve durumumu anlattım. Sağ olsunlar hemen hastaneye bir ekip göndererek hem beni ziyaret ettiler hem de sorunumu çözdüler. Bu sayede evdeki yakınlarım elektriksiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Tatar, Dicle, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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