Dicle Elektrik'ten istihdama büyük katkı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), yaklaşık 7 bin personeliyle işsizlik oranının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu'da istihdama en fazla katkı sağlayan şirketler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bölgedeki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ'ın, 2013'te gerçekleştirilen özelleştirmeden önce 2 bin 809 olan personel sayısı 6 bin 417'ye yükseldi. Böylece, şirketteki çalışan sayısı güvenlik ve temizlik hizmetleriyle 7 bini aştı.

Dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmeliklerine uygun olarak 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştiren şirket, özellikle sahadaki çalışan kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bölgede yeterli teknik eleman bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şirketin sahada görevlendirmek üzere 380 teknikere ihtiyaç duyduğu kaydedildi.