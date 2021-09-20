Dicle Elektrik çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Dicle Elektrik, Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek amacıyla tüm çalışanları arasında düzenlediği kampanya ile 1 haftada bin 100 ünite kan bağışında bulunduğunu açıkladı.

Dicle Elektrik tüm iş yerlerinde yürüttüğü kampanya ile rekor oranda kan bağışına imza attı. Kızılay Bölge Müdürlüğü ile yapılan koordinasyonla şirket çalışanları arasında gerçekleştirilen kampanyada yaklaşık bir haftada bin 100 ünite kan bağışına ulaşıldı.

Özellikle pandemi sürecinin de etkisiyle kan stoğunun kritik seviyelere geldiği yönünde Kızılay'dan ulaşan bilgiler doğrultusunda, Dicle Elektrik bünyesinde kan bağışı kampanyası yapılmasına karar verildi. 8 Eylül'de başlayan ve 29 Eylül'e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Diyarbakır'daki genel müdürlük çalışanlarının yanı sıra hizmet bölgesini oluşturan diğer 5 ildeki çalışanlar arasında da kan bağışı yoğun katılımla devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, 17 Eylül itibariyle Diyarbakır'daki genel müdürlük ve il müdürlüğü çalışanları arasında 430 ünite kan bağışı yapılırken, Şanlıurfa'da 190, Batman'da 190, Mardin'de 150, Şırnak'ta 60 ve Siirt'te 80 ünite kan toplandı.

KAN BAĞIŞI DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Diyarbakır genel müdürlük ve tüm il müdürlüklerindeki çalışanların büyük bir heyecanla kan bağışına katılmalarından gurur duyduklarını belirtti. Arvas, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışanlarımız Kızılay araçlarının ve çadırlarının önünde uzun sıralar oluşturdu. Pandemi sürecinde çok zorlu bir görevi ifa eden Kızılay'ımıza destek olmak için sergiledikleri bu heyecan ve yaptıkları bağışlar için tüm çalışma arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Kan bağışlarımızı bundan sonra da uygun aralıklarla düzenli olarak devam ettireceğiz. Ayrıca yıl boyunca Kızılay'ın ilçelerde yaptığı programlara da katılım göstereceğiz."