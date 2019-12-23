Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketim oranı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketim oranı açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketim oranı açıklaması

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), 2018'de hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 54,9 olduğunu duyurdu.

Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketim oranı açıklaması, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), 2018'de hizmet bölgesi olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 54,9 olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, özeleştirmenin gerçekleştiği 2013'te dağıtım bölgesindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 80'lerde olduğu belirtildi.

Bu oranın aşağıya çekilmesi amacıyla devir sonrasında 2 milyar 622 milyon liralık yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yatırımlarla enerji altyapısının güçlendirilmesi ve sahada sürdürülen kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde 2018 sonu itibarıyla dağıtım bölgemizdeki kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54,9'a düşürülmüştür. Devam eden yatırım ve saha çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu düşüşün, artarak devam edeceği görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medyada Dicle EDAŞ'ın kayıt dışı tüketim oranına ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır, Şanlıurfa, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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