Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı önlem - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı önlem

6 saat önce

Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketiminin önüne geçmek amacıyla sorumluluk bölgelerinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı önlem, System.String[]

Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketiminin önüne geçmek amacıyla sorumluluk bölgelerinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıt dışı elektrik tüketimlerini uydu, drone, termal kamera ve HV darbe gerilim özelliğine sahip güç kablosu test cihazlarıyla belirleyebilen Dicle elektrik, Şırnak'ın Kurtalan ilçesinde yer altından çekilen iki ayrı harici hat tespit etti. Şirket, kısa süre önce Cizre ilçesinde de yer altında bulunan kayıt dışı bir hattı ortaya çıkarmıştı.

3K olarak da bilinen "Kayıpsız Kesintisiz Kaliteli Enerji Projesi" kapsamında bulunan ilçenin Garzan mahallesinde vatandaşlar, sıklıkla elektrik kesintilerinden şikayet ederek, Dicle Elektrik tarafından arızanın sebebinin araştırılmasını istedi. Mahallede, iki baks pano arasındaki iletim kablosunun patlaması üzerine yer altı iletim hattındaki arızanın sebebi kısa sürede tespit edildi.

Baks panolar arasında enerji iletimini sağlayan kabloya bağlı iki ayrı eve giden harici bağlantıyı belirleyen ekipler, gerekli tutanakları tuttuktan sonra harici bağlantıları iptal etti ve yer altı kablosu onarıldı.

Kayıt dışı elektrik kullanan aboneler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Şırnak, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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