Dicle Elektrik'ten Kızıltepe'ye 2 milyon 625 bin liralık yatırım - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Kızıltepe'ye 2 milyon 625 bin liralık yatırım

6 saat önce

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mevcut kurulu gücü 60 megavat artıracak olan yatırım projesinde sona geldi.

Dicle Elektrik'ten Kızıltepe'ye 2 milyon 625 bin liralık yatırım, System.String[]

Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mevcut kurulu gücü 60 megavat artıracak olan yatırım projesinde sona geldi. Bir süredir devam eden 2 milyon 625 bin liralık yatırım çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.


Sorumluluk bölgesinde enerji altyapısını iyileştirip güçlendirmek, müşterilerine kesintisiz ve kaliteli elektrik vermek için özelleştirme sonrasında ciddi yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, Kızıltepe ilçesinde de mevcut kurulu gücü artıracak olan yatırımını tamamlamak üzere. 2 milyon 625 bin lira tutarındaki yatırım projesi kapsamında TM-2 olarak adlandırılan trafo merkezinden ilçeye 8 bin 500 metre uzunluğunda yeni yeraltı hattı çekiliyor. Kısa sürede tamamlanarak devreye alınacak olan söz konusu hattan Şahkulubey, Dunaysır, Mezopotamya, Koçhisar ve Ersoylu mahallelerine enerji verilecek. Devreye alınacak yeni hat sayesinde Kızıltepe'deki kurulu güç ise 60 megavat artacak.


Tüketici de üzerine düşeni yapmalı


Kızıltepe ilçesine çekilecek yeni hat konusunda bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kalıcı çözümler ve tedarik sürekliliğinin sağlanması için bunca yatırımın yapıldığına dikkat çekti. Bulut, "Dicle Elektrik olarak enerji altyapısını güçlendirmek için üzerimize düşeni fazlası ile yapıyoruz. Ancak tüketicilerin de üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Tüketicilerin israf boyutuna varan tüketimden, kayıt dışı kullanımdan vazgeçmeleri, trafo ve panolara müdahale etmemeleri gerekmektedir. Tüketicilerimizin bunlara uymaları halinde bölgemizde enerji ile ilgili hiç bir sorun yaşanmayacaktır" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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