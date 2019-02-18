Dicle Elektrik'ten Kızıltepe'ye 8 Milyon Liralık Yatırım

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüketicilere 3K projesi kapsamında kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerji verme çabasını sürdürüyor.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüketicilere 3K projesi kapsamında kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerji verme çabasını sürdürüyor. Bu amaçla Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir süre önce başlatılan 8 milyon 32 bin liralık yatırım devam ediyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yönetmeliklerine uygun biçimde gerçekleştirilecek yatırım ile ilçedeki havai hatlar kaldırılarak yerine enerji kaybını da en aza indirecek yeraltı şebekesi döşenecek. İlçenin Tepebaşı ve Yeni Mahalle kesiminde yoğunlaşacak yatırım ile ana caddelerde bulunan elektrik direkleri sökülecek, iletim hatlarının tamamı toplanacak. Bunların yerine 9 kilometre alçak ve 10 kilometre de orta gerilim yeraltı kablosu döşenecek. Bununla birlikte toplam gücü 5 bin 800 kilovat olan 7 adet yeni trafo tesis edilerek ilçedeki kurulu güç artırılırken, yeraltı şebekesine entegre biçimde yerleştirilecek Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları ile enerji kaybının da önüne geçilecek. Havai hatların neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak yatırım kapsamında 551 aydınlatma direği dikilerek aydınlatma şebekesi de yenilenecek.



Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, bir süre önce başlatılan ve yaz mevsiminden önce tamamlanması planlanan yatırımın maliyetinin bu günkü rakamlarla 8 milyon 32 bin lira olacağını bildirdi. Bulut, bu yatırımı Mardin'in en büyük ilçesi olan Kızıltepe'nin büyüme hızı ve nüfus artışını göz önünde bulundurarak ileriye dönük biçimde planladıklarını, bu sayede ilçede uzun yıllar enerji sorunu yaşanmayacağını da söyledi. - MARDİN

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