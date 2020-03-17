Dicle Elektrik'ten korona ile mücadele seferberliği - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten korona ile mücadele seferberliği

6 saat önce

Güneydoğu'da bulunan 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, müşterilerini ve çalışanlarını korona virüsüne karşı korumak için güçlü önlemler alıyor.

Dicle Elektrik'ten korona ile mücadele seferberliği, System.String[]

Güneydoğu'da bulunan 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, müşterilerini ve çalışanlarını korona virüsüne karşı korumak için güçlü önlemler alıyor. Şirkete ait tüm iş yerlerinde sürekli dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapılıyor. Şirket içi eğitim ve toplantılar ertelendi, tüm bina, kat ve koridorlara dezenfektanlar yerleştirildi, yemekhaneler geçici olarak kapatıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsünden müşterilerini ve çalışanlarını korumak için zaman geçirmeden harekete geçen Dicle Elektrik, ciddi tedbirler almaya devam ediyor. Acil önlemler sıralamasında, toplantı ve eğitimlerin ertelenmesi, müşterilerle irtibat sağlanan tüm alanların dezenfeksiyonu, tüm binalarda kat ver koridorlara dezenfektan yerleştirilmesi ve yemekhanelerin geçici olarak kapatılması yer alıyor.


İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, alınan tedbirlerin çalışanlar kadar müşterileri de kapsadığını açıkladı. Özmen, alınan acil tedbirleri şöyle sıraladı:


"Önceden planlanan ve bir kısmı devam etmekte olan tüm eğitim, geniş katılımlı toplantı ve organizasyonlar ileri tarihlere ertelendi. Maske, el dezenfektanı, çamaşır suyu ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinin tedarikinde bir sorun yaşanmaması için gereken lojistik önlemler alındı. İdari binaların tüm ortak kullanım alanlarına dezenfektan cihazları yerleştirildi. Tüm binalarda ofislerin tamamı günlük olarak çalışma saatlerinin ardından dezenfekte ediliyor. Gün içerisinde her saat sık kullanılan kapı kolları ve asansör düğmeleri ile ortak kullanım alanları dezenfektanlarla temizleniyor. Tüm lokasyonlara el-yüz hijyeni ve korona virüsten korunma hakkında bilgilendirme afişleri asıldı. Yemekhaneler geçici süreyle kapatılarak, çalışanlara kumanya dağıtımına başlandı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki çalışanlar maske ve eldiven kullanmaya başladı. Tüm temizlik personeline hijyen ve virüsten korunma eğitimi verildi. Ofislerde çay ve kahve ikramları tek kullanımlık karton bardaklar ile yapılmaya başlandı. Personel servisleri günlük olarak dezenfektanlarla temizleniyor. Çalışma ofislerinin sık sık havalandırılması için ekipler görevlendirildi. Hijyen ve virüs önlemleri ile alakalı olarak iş yeri hekimleri tarafından düzenli denetimler yapılıyor." - DİYARBAKIR

Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
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