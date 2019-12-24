Dicle Elektrik'ten Mardin'e 1 milyon 853 bin liralık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten Mardin'e 1 milyon 853 bin liralık yatırım - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten Mardin'e 1 milyon 853 bin liralık yatırım

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından, Mardin'de havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmaları ile ilgili devam eden projede sona gelindi.

Dicle Elektrik'ten Mardin'e 1 milyon 853 bin liralık yatırım, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından, Mardin'de havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmaları ile ilgili devam eden projede sona gelindi. 1 milyon 853 bin lira tutarındaki projenin tamamlanması ile birlikte şehir merkezine, mevcut kurulu güce ek olarak 60 megavat enerji verilecek, böylece Mardin'de elektrik sorunu kalmayacak.


Sorumluluk bölgesindeki enerji altyapısını iyileştirip güçlendirmek için özelleştirme sonrasında ciddi yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, bu yatırımlarından birini de Mardin'de hayata geçiriyor. Bir süre önce başlatılan ve sona gelinen yatırım kapsamında iletim hatları yeraltına alınırken, şimdiye kadar Akresta Geçidi'ndeki Mardin-2 trafo merkezinden Devlet Hastanesi'ne kadar 7 bin metreküp kazı gerçekleştirildi. Dicle Elektrik tarafından bu alana 42 bin 500 metre orta gerilim kablosu döşenecek.


112 ve Devlet Hastanesi'ne ayrı hat verilecek


Yapılan yatırım ile Mardin'e mevcut kurulu güce ek olarak 60 megavat enerji verilebilecek. Kurulu güç artınca da ilk etapta Devlet Hastanesi ile burada yer alan 112 acil merkezine ayrı bir hat çekilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte havai hatlardan kaynaklı kesintiler ise son bulma noktasına gelecek.


Tamamlanmak üzere olan 1 milyon 853 bin liralık şebeke güçlendirme yatırımı hakkında bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut, yatırım çalışması tamamlandığında şehrin büyük bir kısmına daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verebileceklerini söyledi. Bulut "Mardin'e ek 60 megavatlık enerji akışı sağlayacak olan yatırım projesinin son aşamalarına gelmiş durumdayız. Proje tamamlanınca, şehir girişlerinde bulunan mevcut beton direkler ve iletim hatlarının tamamı kaldırılacak. Tüm hatlar yer altına alınacak. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Mardin'de uzun yıllar enerji sorunu yaşanmamasını bekliyoruz" dedi. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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