Dicle Elektrik'ten Midyat'a 1 milyon 500 bin liralık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten Midyat'a 1 milyon 500 bin liralık yatırım - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten Midyat'a 1 milyon 500 bin liralık yatırım

6 saat önce

Dicle Elektrik, Mardin'in Midyat ilçesi çevre yollarını aydınlatmak için 1 milyon 509 bin liralık yatırım yaparak üzerinde 565 armatür bulunan toplam 252 aydınlatma direği dikti.

Dicle Elektrik'ten Midyat'a 1 milyon 500 bin liralık yatırım, System.String[]

Dicle Elektrik, Mardin'in Midyat ilçesi çevre yollarını aydınlatmak için 1 milyon 509 bin liralık yatırım yaparak üzerinde 565 armatür bulunan toplam 252 aydınlatma direği dikti. Yatırım sayesinde çevre yolları ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.


Dağıtım bölgesindeki müşterilerine sürdürülebilir ve kaliteli enerji vermek için yeni şebekeler kuran, eskilerini güçlendiren Dicle Elektrik, aydınlatma yatırımlarını da ihmal etmiyor. Enerji şirketi sorumluluk bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat ilçesinde 1 milyon 509 bin liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirdi.


252 direk 565 armatür


Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından Midyat ilçesi ile Batman, Nusaybin ve Cizre arasında ulaşımın sağlandığı çevre yolu ile kavşakların aydınlatılması için başlatılan çalışma tamamlandı. Devreye alınan 1 milyon 509 bin liralık yatırım ile Midyat- Cizre karayolu ve İdil kavşağına 96 adet galvanizli aydınlatma direği dikilirken bu direklere 177 adet armatürün montajı yapıldı. Geliş gidişin yoğun olduğu ve sık kullanılan Midyat-Batman karayolu ile kavşak için ise üzerinde 165 armatür yer alan 90 adet aydınlatma direği dikildi. Yatırım kapsamında Midyat-Nusaybin karayolu bağlantısında da 66 aydınlatma direği dikilerek bu direklere 123 armatürün montajı yapıldı. Söz konusu aydınlatma şebekesi kurulurken toplam 6.9 kilometrelik iletim hattı döşendi.


Dicle elektrik tarafından yapılan çalışma ile ilçedeki cadde ve kavşaklar ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Aydınlatılan caddelerin artık daha güvenli olduğunu belirten Midyatlı vatandaşlar, gerçekleştirilen yatırımdan dolayı Dicle Elektrik'e teşekkür etti. - MARDİN

Midyat, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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