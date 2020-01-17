Dicle Elektrik'ten minik öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten minik öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten minik öğrencilere karne hediyesi

6 saat önce

Dağıtım bölgesindeki illerde sosyal sorumluluk çalışmalarından geri durmayan Dicle Elektrik, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci yılının sona ermesi nedeniyle ziyaret ettiği ilkokulda okumakta olan öğrencilere karne hediyesi olarak bot ve mont dağıttı.

Dicle Elektrik'ten minik öğrencilere karne hediyesi, System.String[]

Dağıtım bölgesindeki illerde sosyal sorumluluk çalışmalarından geri durmayan Dicle Elektrik, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci yılının sona ermesi nedeniyle ziyaret ettiği ilkokulda okumakta olan öğrencilere karne hediyesi olarak bot ve mont dağıttı.


Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı İlkokulu'na Kaymakam Abdullah Çiftçi ve şirket yöneticileri ile giden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karagüzel ve Kaymakam Çiftçi, önce öğrencilere karnelerini dağıttı. Ardından Dicle Elektrik çalışanları tarafından yardım amacıyla toplanan çocuk botları ile şirket yönetimi tarafından gönderilen 116 çift bot ve mont karne hediyesi olarak miniklere dağıtıldı.


Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bazı öğrencilere montlarını elleri ile giydirirken, çocukların sevinci yüzlerine yansıdı. - DİYARBAKIR

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek
İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle Elektrik'ten minik öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]