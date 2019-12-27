Dicle Elektrik'ten mobil müşteri memnuniyet aracı hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten mobil müşteri memnuniyet aracı hizmeti - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik'ten mobil müşteri memnuniyet aracı hizmeti

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), mobil müşteri memnuniyet aracıyla halkın ayağına hizmet götürüyor.

Dicle Elektrik'ten mobil müşteri memnuniyet aracı hizmeti, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), mobil müşteri memnuniyet aracıyla halkın ayağına hizmet götürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle EDAŞ sorumluluk bölgesindeki il ve ilçelerde kurduğu müşteri memnuniyet merkezlerinin ardından, mobil müşteri memnuniyet araçlarıyla elektrik dağıtım sektöründe hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, bölgede hizmet kanallarını artırmak istediklerini belirterek, "Bu amaçla mobil müşteri memnuniyeti araçlarımızı hizmete sokmaya başladık. Türkiye genelinde sektörde bir ilk olan bu uygulamayla ilk aracımız Diyarbakırlılara hizmet vermeye başladı. Müşterilerimiz için yeni bir hizmet ağı anlamına gelen mobil müşteri memnuniyeti araçlarını kısa süre içerisinde bölge geneline yaymayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatır, verilen hizmet kapsamında elektrik abonelerinin şikayet, istek ve önerilerinin değerlendirildiğini belirterek, "Kısa sürede Diyarbakırlı vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık. Bu da bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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