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Dicle Elektrik'ten müşteri yetkilisine başarı plaketi

48 dakika önce

Müşteri memnuniyetini öncelikleri arasına alan ve dağıtım bölgesinde bulunan 6 ilde de Müşteri Memnuniyeti Merkezleri kuran Dicle Elektrik, bu alanda başarı gösteren çalışanlarını ödüllendirmeye devam ediyor.

Dicle Elektrik'ten müşteri yetkilisine başarı plaketi, System.String[]
Müşteri memnuniyetini öncelikleri arasına alan ve dağıtım bölgesinde bulunan 6 ilde de Müşteri Memnuniyeti Merkezleri kuran Dicle Elektrik, bu alanda başarı gösteren çalışanlarını ödüllendirmeye devam ediyor. Son olarak Şırnak Müşteri Memnuniyeti Merkezinde görevli müşteri yetkilisi İlhan Güngen başarı plaketi ile ödüllendirildi.

Şırnak'ta düzenlenen ödül töreninde Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Murat Horoz, Müşteri Memnuniyeti Müdürü Rıdvan Çatır, Şırnak Müşteri Memnuniyeti Merkezi yöneticisi Kurtuluş Uğur katıldı. Müşteri yöneticisi İlhan Güngen'e ödülünü veren Yaşar Arvas, müşteri memnuniyetinin önemine değinerek, müşterilerin ilk karşılandığı yer olan bu merkezlerde güler yüzle hızlı hizmet sunmanın gerekliliğine dikkat çekti. - ŞIRNAK
Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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