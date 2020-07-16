Dicle Elektrik'ten ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borçlarının mart ayı itibarıyla 1,34 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, son günlerde basın yayın organlarında ve farklı platformlarda, Mardin'de tarımsal sulama yapan çiftçilerin elektriğinin haksız yere kesildiği ve mağduriyet oluştuğu yönündeki haber ve yorumların üzüntüyle takip edildiği ifade edildi.

Bahse konu elektrik kesintisinin uzun yıllardır ödenmeyen elektrik borçlarının neticesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Mardin'de 6 bin 400 tarımsal sulama abonesinin borcunun mart itibarıyla 1 milyar 342 milyon liraya ulaştığının altı çizildi.

Bu borcun 516 milyon lirasının 2017 öncesine, 261 milyon lirasının 2018'e ve 564 milyon lirasının da 2019'a ait olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz bölgemizdeki çiftçilerimizin faaliyetlerini pek çok alanda teşviklerle desteklemekte, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ürün ve faaliyetlerini kaydeden çiftçilerimizin elektrik masrafını yüzde 45'e varan oranlarda sübvanse etmektedir. Ancak, üzülerek belirtmek isteriz ki, bizlere olan borçlarını ödemeyen çiftçilerimizin pek çoğu, bu sisteme kayıt olmamakta, dolayısıyla bu sübvansiyonlardan da faydalanamamaktadır. Elektrik dağıtım faaliyetini bir kamu hizmeti olarak gördüğümüzün ve bunun sorumluluğuyla hareket ettiğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz. Şirketimiz, elektriği belirlenen fiyatlar üzerinden piyasadan peşin satın alarak yine belirlenen fiyatlar üzerinden tüketiciye ulaştıran, sattığı elektriğin ücretini ise uzun vadede tahsil edebilen bir serbest piyasa şirketidir. Sürdürülebilir bir kamu hizmeti verme noktasında ve faturasını düzenli ödeyen abonelerimizin hukukunu korumak adına aldığımız kararlara ve yükümlülüklerimize sonuna kadar bağlıyız."