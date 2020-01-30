Dicle Elektrik'ten önemli uyarı:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 yaşındaki Ömer'in geçirdiği kazanın ardından, Dicle Elektrik daha önce de yaptığı uyarısını yineledi, vatandaşlardan elektrik panolarına müdahale etmemelerini istedi.



Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşırı yükten dolayı ısınarak güvenlik nedeniyle atan şalteri kaldırmak isteyen 10 yaşındaki Ömer İdok, akıma kapılarak yaralandı. Ellerinde yanıklar oluşan küçük çocuk, büyük bir şans eseri hayatta kaldı.



Kazanın ardından açıklama yapan Dicle Elektrik yetkilileri, pano ve trafolara müdahale edilmemesi konusunda bir kez daha vatandaşları uyardı. Güvenlik amacıyla pano ve trafoların kapaklarına takılan kilitlerin kırılmaması gerektiğini hatırlatan şirket yetkilileri, olası bir arızada şalterlere yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi gerektiğini belirtti, bunun yerine zaman geçirmeden 186 numaralı çağrı merkezine veya en yakın Dicle Elektrik birimine haber verilmesini istedi.



Aşırı ısınma sonucu şalterler atıyor



Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki yerleşim birimlerinde elektrikli ısıtıcıların yoğun biçimde kullanılması yüzünden özellikle kış mevsiminde trafolara aşırı yük biniyor. Aşırı ısınmanın trafolarda patlama veya yangınlara yol açmaması için emniyet şalterleri atıyor. Şalterin, gerekli soğuma sağlandıktan sonra yetkililerce kaldırılması gerekiyor. Ancak zaman zaman vatandaşlar, elektrikten uzun süre mahrum kalmamak için soğumayı beklemeden pano kilitlerini kırarak şalterleri kendileri kaldırıyor.



Panolara bu şekilde müdahalelerin ölümcül kazalara neden olabileceği konusunda sıklıkla uyarılarda bulunan Dicle Elektrik, kilidi kırık panoları tespit ettiğinde zaman geçirmeden gerekli onarımı yapıyor. Enerji şirketi, sorumluluk bölgesinde her yıl 15 binin üzerinde pano ve trafo kilidini bu yüzden yeniliyor.



Şalteri kaldırmak isterken akıma kapıldı



Dicle Elektrik tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen Şırnak'ın Cizre ilçesinde şalter kaldırmaya çalışan bir çocuk, ciddi bir kazanın eşiğinden döndü. Cudi Mahallesinde yaşanan olayda, elektrikler aniden kesilince büyükleri tarafından şalteri kaldırması için gönderilen 10 yaşındaki Ömer, kapağı kırılan panodaki şalteri kaldırmak isterken enerji yüklü tellere dokununca bir anda akıma kapıldı. Büyük bir şans eseri ölümden dönen ve ellerinde ciddi yanıklar oluşan çocuk, çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dicle Elektrik, kapağının kilit kısmı tamamen kırılan panonun yenisi ile değiştirilmesi için çalışma başlattı. - ŞIRNAK