Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten Pervari'ye 400 bin liralık aydınlatma yatırımı
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik'ten Pervari'ye 400 bin liralık aydınlatma yatırımı - Son Dakika

Dicle Elektrik'ten Pervari'ye 400 bin liralık aydınlatma yatırımı

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, Siirt'in Pervari ilçesinde başlatılan ve 400 bin liraya mal olan aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Dicle Elektrik'ten Pervari'ye 400 bin liralık aydınlatma yatırımı, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, Siirt'in Pervari ilçesinde başlatılan ve 400 bin liraya mal olan aydınlatma çalışmalarını tamamladı.


Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Siirt İl Müdürü Naci Obut, Pervari'de toplam 640 bin 684 lira tutarında bir yatırım çalışması yürüttüklerini söyledi. Obut, "2019 yılı yatırım programında yer alan bu yatırım kapsamında yer alan 397 bin 267 liralık Pervari çevre yolu aydınlatma projesinin 40 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 2.4 kilometre uzunluğundaki çevre yoluna 79 adet aydınlatma direği ile 4 adet müşterek demir direk dikildi, aydınlatma şebekesini beslemesi için ise 50 KWA gücünde bir trafo tesis edilerek şebekenin devreye alındı" dedi.


Aydınlatma şebekesinin devreye alınması ilçede sevinçle karşılanırken ilçe halkı, 40 gün gibi kısa bir sürede çevre yolundaki aydınlatma şebekesini tamamlayan Dicle Elektrik'e teşekkür etti. - SİİRT

Dicle Elektrik Dağıtım, Pervari, Siirt, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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