Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 5 Milyon Liralık Yatırım

Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 5 Milyon Liralık Yatırım

35 dakika önce

Dicle Elektrik tarafından enerji kalitesini artırmak ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz enerji vermek için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başlatılan 5 milyon liralık yatırım tamamlanmak üzere. Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın en büyük ilçelerinden olan Siverek’te özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 Temmuz ayından bu yana 51 milyon liralık şebeke ve işletim sistemi yatırımı gerçekleştirdi. İlçede 2019 yılında da yaklaşık 10 milyon liralık […]The post Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa’ya 5 milyon liralık yatırım appeared first on Enerji Enstitüsü.

Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 5 Milyon Liralık Yatırım, System.String[]
Dicle Elektrik tarafından enerji kalitesini artırmak ve tüketicilere kayıpsız, kesintisiz enerji vermek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan 5 milyon liralık yatırım tamamlanmak üzere.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın en büyük ilçelerinden olan Siverek'te özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 Temmuz ayından bu yana 51 milyon liralık şebeke ve işletim sistemi yatırımı gerçekleştirdi. İlçede 2019 yılında da yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yapılarak toplam yatırım miktarının 61 milyon liranın üzerine çıkarılması planlanıyor.

800 kva'lık trafo kuruldu

İlçenin Abdalağa ve Haliliye Mahallerinde Dİcle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan 5 milyon liralık yatırımda ise sona yaklaşıldı. Yatırım bölgesindeki havai hatları yeraltına alan Dicle Elektrik, her iki mahallede 6 bin 210 metre orta ve 18 bin 200 metre alçak gerilim yeraltı kablosu döşendi. Aynı bölgede 290 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun montajını yapan enerji şirketi, vatandaşların daha kaliteli ve kesintisiz enerji kullanabilmesi için her biri 400 KVA gücünde 2 trafo kurdu. Bu arada daha aydınlık bir Siverek için ilçe genelinde 591 adet yeni aydınlatma direği dikildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:37 

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