Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten Şırnak Valisi Aktaş'a Nezaket Ziyareti

Dicle Elektrik'ten Şırnak Valisi Aktaş'a Nezaket Ziyareti

35 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Dicle Elektrik'ten Şırnak Valisi Aktaş'a Nezaket Ziyareti, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Aktaş, bir kamu görevi yürüten Dicle Elektrik'e çalışmaları sırasında gerekli her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Şırnak'a gelen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Karagüzel, beraberinde İl Müdürü Murat Horoz ve Dicle Elektrik Perakende Anonim Şirketi İl Müdürü Sinan Ataman ile birlikte Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Genel Müdür Karagüzel, Dicle Elektrik Dağıtım'ın 2018 yılında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Vali Aktaş'a bilgi vererek, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları anlattı. Yapılan çalışmalar sırasında karşı karşıya kaldıkları sıkıntılardan da söz eden Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, hedeflerinin bölge halkına kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek olduğunu aktardı.

"Her türlü destek verilecek"

Bunun üzerine Dicle Elektrik'in özelleşmiş olsa da bir kamu hizmeti sunduğunu belirten Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bu sebeple yapacakları çalışmalarda gerekli her türlü desteği sunacaklarını ifade etti. Ziyaret, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Karagüzel'in Vali Aktaş'a İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye ait bir dokuma tablo hediye etmesi ile sona erdi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

CEO, Dicle Elektrik Dağıtım, Şırnak, Dicle, Güncel
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