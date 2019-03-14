Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten Tarımsal Desteklerin İadesine İlişkin Açıklama

Dicle Elektrik'ten Tarımsal Desteklerin İadesine İlişkin Açıklama

35 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından çiftçilerden elektrik borçlarına karşılık olarak alınan mazot ve gübre desteklerinin iade edilmeyeceği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten Tarımsal Desteklerin İadesine İlişkin Açıklama, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından çiftçilerden elektrik borçlarına karşılık olarak alınan mazot ve gübre desteklerinin iade edilmeyeceği bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı mazot ve gübre desteklemelerin iade edilmesi konusunun "tamamen?spekülatif?" olduğu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı duyuruldu.

?Açıklamada, "Sosyal medyada çiftçiler için mazot, gübre desteklemelerinin iade edilmesine ilişkin iddiaların gündeme taşındığı görülmüştür. Konuyla ilgili bir çalışma olmadığı ve çiftçilerimizden yapılan mahsubun geçmiş yıllarda kullandıkları elektrik borçlarına karşılık olduğu hususunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekran Ambargosunun Tartışıldığı Programda Erdoğan Konuşunca Yayına Ara Verildi Liverpool'dan Karius Açıklaması: Sözleşmeye Sadık Kalacağız

Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti! Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Forma Giyemeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:44:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'ten Tarımsal Desteklerin İadesine İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]