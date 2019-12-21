Dicle Elektrik'ten üreticiye uyarı - Son Dakika

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, üreticileri borçlarını ödeme konusunda uyardı.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka yaptığı açıklamada, Diyarbakır genelinde 2 bin 300 tarımsal sulama abonesinin elektrik borcu bulunduğu belirtilerek, ödeme yapmayan abonelerin elektriğinin hatları toplanmak suretiyle kesileceğini ve bir daha ödeme yapılıncaya kadar enerji verilmeyeceğini söyledi.

"Çiftçilerimiz, mağdur olmamak için devletin yüzde 55'lik desteğinden de yararlanarak bir an evvel elektrik borçlarını yatırmalı." diyen Yaka, şöyle konuştu:

"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan bloke uygulamasına dair Danıştay kararının 2017 yılındaki bir tebliğle alakalıdır, günümüzdeki uygulamaları bağlamıyor. Ortaya atılan bu söylentilere kanarak borcunu ödemeyen çiftçiler daha ciddi mağduriyetler yaşayabilir. Şu anda 2018 yılındaki DSİ Genel Müdürlüğü'nün Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği uygulanmaktadır."

Yaka, Danıştay kararının mevcut uygulamaları bağlamadığını işaret ederek, "Yapılan yanlış açıklamalar, 'borçlar iptal edildi, ÇKS'den kesilmeyecek' gibi bir algı oluşmasına neden olursa çiftçilerimiz çok daha ciddi mağduriyetler yaşayabilirler. En azından devlet desteği yüzde 55'den 45'e düşecek. Çiftçilerimizin yanlış haberlere kanarak daha fazla mağduriyet yaşamalarını istemiyoruz. Yapmaları gereken, bir an evvel gelip borçlarını ödemeleridir." diye konuştu.