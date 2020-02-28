Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği - Son Dakika
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Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği

6 saat önce

Güneydoğu'da 6 ile hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ile Dicle Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nde okuyan öğrenciler için ortak eğitim programına imza attı.

Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği, System.String[]

Güneydoğu'da 6 ile hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ile Dicle Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nde okuyan öğrenciler için ortak eğitim programına imza attı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sektörde ilk kez uygulanan "Elektrik Dağıtım Sektörü Eğitimi" ile alanlarında uzman Dicle Elektrik mühendisleri, üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencilerine, 12 haftalık eğitim programıyla sektörün genel işleyişi ve dağıtım hizmetlerini anlatacak.

Söz konusu programın ilk dersini Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel verdi.

Program kapsamında Dicle Elektrik'te görevli uzman yöneticiler tarafından mevzuat, proje ve proje okuma, dağıtım merkezleri ve trafoları, topraklamalar, arıza çeşitleri, koruma ve ölçü sistemleri, dağıtım sektöründe yeni teknolojiler ile web uygulamaları konularında seminerler verilecek. Enerji şirketine teknik geziler gerçekleştirilerek, ders konuları pratikte ve yerinde görülebilecek.

Programa katılarak başarı gösteren öğrencilere eğitim sonunda sertifika verilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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